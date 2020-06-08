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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 406 bin 207’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 92 bin 919’a yükseldi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 462 bin 185’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 691 bin 962 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 37 bin 312’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 859 olurken, vaka sayısı ise 467 bin 673’e ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 234 bin 998 olurken, 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 185 bin 869’a çıkarken; 8 bin 776 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 153 bin 977 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 155 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 542’ye yükselirken, hasta sayısı 286 bin 194 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 281’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 281’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 171 bin 789’a çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsPandemiCovid19VakaVefat
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