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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 986’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 34 bin 678’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 661 bin 281’e ulaştı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 121’e yükselirken; vaka sayısı da 285 bin 644’e çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 387 bin 623 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 374’e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 232 bin 248 olurken, 33 bin 229 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 19’a çıkarken; 8 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 186 bin 835 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 714 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 161’e yükselirken, hasta sayısı 271 bin 222 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 677’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 677’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 146 bin 668’e çıktığı açıklandı.

BREZİLYA'DA KABUS SÜRÜYOR

Brezilya’da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 27 bin 944’e ulaştı.

Brezilya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 944’e yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 468 bin 338 vakanın tespit edildiği, bunlardan 193 bin 181’inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 247 bin 213 aktif vaka bulunuyor.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 24 kişi artarak 8 bin 594’e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 433 artışla 183 bin 19’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 kişi artarak 8 bin 594'e ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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