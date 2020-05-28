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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 357 bin 480’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 792 bin 989’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 499 bin 151’e ulaştı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:40
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 118’e yükselirken; vaka sayısı da 283 bin 849’a çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 370 bin 680 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 968’e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 231 bin 139 olurken, 33 bin 72 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 181 bin 895’e çıkarken; 8 bin 533 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 182 bin 913 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 596 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 460’a yükselirken, hasta sayısı 267 bin 240 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 508’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 564’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 141 bin 591’e çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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