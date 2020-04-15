Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126...
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri...
Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231’e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:38
0 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü
Koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 255’e yükselirken; vaka sayısı da 174 bin 60’a çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 683’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 683’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 74 bin 877’ye çıktığını açıkladı.

ABD’DE VAKA SAYISI 614 BİN 246

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 614 bin 246 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 64 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 100 bin 387 test yapıldığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 162 bin 488 olurken, 21 bin 67 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 132 bin 210’a çıkarken; 3 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 143 bin 303 kişide virüs tespit edildiği ve 15 bin 729 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107’ye yükselirken, hasta sayısı 93 bin 873 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VuhanÇinKoronavirüsCovid19SalgınHastalıkPandemiVakaölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortodoksların hac merkezi koronavirüs pençesinde
Ortodoksların hac merkezi koronavirüs pençesinde
Koronavirüsten komaya giren ABD'li kadın yoğun bakımda doğurdu
Koronavirüsten komaya giren ABD'li kadın yoğun bakımda doğurdu
Güney Kore'de koronavirüs endişesi
Güney Kore'de koronavirüs endişesi
Rusya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Rusya’da 5.3 büyüklüğünde deprem
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 119 bin 718 ölü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 119 bin 718 ölü
İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı
İngiltere’de altı aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu
İngiltere’de altı aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 585’e yükseldi
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 585’e yükseldi
ABD'den yeni koronavirüs uygulaması
ABD'den yeni koronavirüs uygulaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı