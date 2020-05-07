Dünya genelinde koronavirüs bilançosu



ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ



Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 214 bin 457 olurken, 29 bin 684 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 168 bin 162’ye çıkarken; 7 bin 275 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 174 bin 191 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 809 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 76’ya yükselirken, hasta sayısı 201 bin 101 oldu.



İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 340’A ÇIKTI



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 418’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 101 bin 650’ye çıktığını açıkladı.