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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 265 bin 113’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 821 bin 452’ye yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 303 bin 479’a ulaştı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:57
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 857’ye yükselirken; vaka sayısı da 253 bin 682’ye çıktı.


ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 214 bin 457 olurken, 29 bin 684 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 168 bin 162’ye çıkarken; 7 bin 275 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 174 bin 191 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 809 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 76’ya yükselirken, hasta sayısı 201 bin 101 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 340’A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 418’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 101 bin 650’ye çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsSalgınHastalıkPandemiCovid19
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