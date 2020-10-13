Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1175
ALTIN
488.354
DOLAR
7.8913
STERLİN
10.3117
EURO
9.3067
25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor...
25 yıldır uçakta unutulan eşyaları...
Akrobasi pilotu Dario Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
Akrobasi pilotu Dario Costa: En...
'Yağmurda ıslanan maske özelliğini kaybeder'
'Yağmurda ıslanan maske özelliğini kaybeder'
Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon
Son Dakika
Adana'da sahte içki üretilen depoya...
Fevzi Öztürk tekrar gözaltına alındı
Son Dakika
Fevzi Öztürk tekrar gözaltına alındı
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil

Dün yaptığı açıklamada koronavirüsü durdurmak için sürü bağışıklığına izin vermenin "bilimsel ve etik açıdan sorunlu" olduğunu söyledi. DSÖ, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakmak olmadığını korumak için kullandığını ifade etti.

13 Ekim 2020 Salı 13:45
3 Okunma
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil

İSVİÇRE - DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlenen basın toplantısında aşı olmadan sürü bağışıklığını hedefleme fikrinin yanlış olduğunu vurgulayarak "Sürü bağışıklığı, aşılama için kullanılan bir kavramdır ve toplum aşı eşiğine ulaşılırsa virüsten korunabilir" dedi. Ghebreyesus "Yani sürü bağışıklığı, insanları virüse maruz bırakarak değil, virüsten korumakla sağlanır. Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman sürü bağışıklığı, bırakın bir pandemiyi, bir salgına yanıt verme stratejisi olarak kullanılmamıştır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖden UyarıSürü BağışıklığıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim tören konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
İmamali Rahman, 5. kez seçildi
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom
İlk kez bu kadar net görüldü
İlk kez bu kadar net görüldü
Ermenistan’dan Gence’ye saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan’dan Gence’ye saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma