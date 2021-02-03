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DSÖ ekibi Kovid-19'un sıfır noktasındaki laboratuvarı ziyaret etti

Hakkında bir çok spekülasyonların odak noktası olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etti. 

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:53
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DSÖ ekibi Kovid-19'un sıfır noktasındaki laboratuvarı ziyaret etti

Çin, (DHA)

Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekip, koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı ve hakkında bir çok spekülasyonların odak noktası olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarıziyaret etti. 

Dünyanın gözü koronavirüs salgının sıfır noktası olan Çin'in Vuhan kentine çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekip, koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı ve hakkında bir çok spekülasyonların odak noktası   olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etti. 


"ÖNEMLİ SORULAR SORULDU VE CEVAPLANLADI"


Koronavirüsün kökenini araştıran 13 kişilik DSÖ araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak bugün yaptıkları ziyaret hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Daszak, “Dr. Shi Zhengli dahil olmak üzere Wuhan Institute of Virology’deki (WIV) personel ile bugün son derece önemli bir ziyaret oldu. Dürüst ve açık tartışma. Önemli sorular soruldu ve cevaplandı” ifadelerini kullandı.


ABD VİRÜSÜN VİROLOJİ ENSTİTÜSÜ'NDEN SIZDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ


Öte yandan, Eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün 2019'un sonlarında bu laboratuvardan sızdığını öne sürmüştü.


SPEKİLASYONLARIN ODAK NOKTASINDA YER ALDI


2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu. Çinli yetkililer söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

DHA

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