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Donetsk’in tamamını geri alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarıyla sürdüğünü belirtti.

11 Eylül 2022 Pazar 17:31
Donetsk’in tamamını geri alacağız

UKRAYNA (DHA)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2 bin kilometrelik alanın kontrolünü geri aldıklarını duyurdu. Zelenski, “Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak” dedi.

Ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenski, barışın sadece Ukrayna bayrağıyla geleceğini ifade ederek, “Ukrayna her zaman geri döner. Bunu iyi şekilde gösteriyoruz. Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak, Ukrayna, gerektiği gibi, topraklarımızın her yerinde olması gerektiği gibi yeniden güvende ve mutlu olacak. Rusya sadece keder ve ıstırap getirdi. Barış olacak. Barış, Ukrayna bayrağıyla, ordumuzla gelecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet BaşkanıVolodimir Zelenski
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