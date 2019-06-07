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Doktor, hastasını art arda tokatladı

Hindistan’da bir doktorun, yataktaki hastasını art arda tokatlar attığı anlar, amatör kameralara yansıdı. Olay anında odada bulunan diğer doktorların, duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

Doktor, hastasını art arda tokatladı

Hindistan’da bir doktorun, yataktaki hastasını art arda tokatlar attığı anlar, amatör kameralara yansıdı. Olay anında odada bulunan diğer doktorların, duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

07 Haziran 2019 Cuma 12:27
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Doktor, hastasını art arda tokatladı

HİNDİSTAN - Olay, Hindistan’ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur şehrindeki bir hastanede meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir doktorun yatakta yatan hastasına vurmaya başladığı; odadaki diğer hasta ve doktorların ise izlediği görüldü. Hastasını tokatlayan doktorun hızını alamadığı ve yatağın üstüne dahi çıktığı görüntülendi. Ardından başka bir doktor araya girerek, doktordan art arda tokat yiyen ve yatakta debelenen hastayı kurtardı.
 

Yerel medya, doktorun şiddete başvurma nedeninin henüz bilinmediğini; Racastan eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın ise olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DoktorHindistanHastasını Art Arda Tokatladı
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