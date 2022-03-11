Dnipro’ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu bir anaokul, bir apartman ve bir fabrikanın ağır hasar gördüğünü ve şimdilik 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DSNS ekipleri, Rus ordusu tarafından yapılan 3 hava saldırısında kentte bulunan bir anaokulun, sivillerin yerleşim yeri bir apartmanın ve bir ayakkabı fabrikasının ağır hasar gördüğünü belirtti. Saldırı sonucu meydana gelen yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkililer, şimdilik 1 kişinin öldüğünü açıkladı.