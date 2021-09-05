Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırım tepkisi

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ifade etti.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in bu sabah Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendik. Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.