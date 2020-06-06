Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Koronavirüs geçirmiş olmak ikinci karşılaşmada güvence yaratmasın'
'Koronavirüs geçirmiş olmak ikinci karşılaşmada...
Havuzlu hobi bahçelerine yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine yasak geliyor
Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yolu
Türkiye'nin en uzun asma köprülü...
Adana’da PKK operasyonu
Adana’da PKK operasyonu
TEM'de kaza: 5 yaralı
TEM'de kaza: 5 yaralı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanı'nın, 4 Haziran'da düzenlenen 'DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ülkemize Libya bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz" dedi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:20
0 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki

ANKARA - Sözcü Aksoy, yazılı açıklama yaparak, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına cevap verdi. Aksoy, söz konusu toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Mısır Dışişleri Bakanı'na gereken cevabı verdiğine vurgu yaparak, "Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle iş başına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır'ın darbeci Hafter'e yıllardır sağladığı askeri destek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir. Libya halkı, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulmetmekte beis görmeyen darbeci Hafter’i destekleyenleri, Libya’da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacaktır. Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse mücadele ederek binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülke olan Türkiye, Libya'daki meşru hükümete talebi ve ilgili BM kararları çerçevesinde verdiği desteği sürdürecek, ülkede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarını devam ettirecektir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyMısırTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi İngiliz basınında
Trump'tan Floyd protestolarıyla ilgili ilginç yorum
Trump'tan Floyd protestolarıyla ilgili ilginç yorum
BAE'den ABD'ye arabuluculuk teklifi
BAE'den ABD'ye arabuluculuk teklifi
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 134’e yükseldi
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 134’e yükseldi
ABD deniz üssüne giren 3 Çin vatandaşına hapis cezası verildiğini açıkladı
ABD deniz üssüne giren 3 Çin vatandaşına hapis cezası verildiğini açıkladı
Merkel ırkçılığa tepki gösterdi, "adaylığa yokum" dedi
Merkel ırkçılığa tepki gösterdi, "adaylığa yokum" dedi
Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye ‘koronavirüs’ tepkisi
Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye ‘koronavirüs’ tepkisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı