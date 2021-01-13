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Denktaş'ın vasiyetini açıkladı: Türkiye'ye sarılınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 9'uncu yıl dönümünde  anıldı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:42
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Denktaş'ın vasiyetini açıkladı: Türkiye'ye sarılınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 9. yılında saygıyla anıldı. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Denktaş'ın hayatını Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına adamıştı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Rauf Raif Denktaş Anıtı önünde başladı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvettleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Denktaş'ın ailesi katıldı.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirildi. Ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

SERDAR DENKTAŞ: ZERRE KADAR YOLUNDAN SAPMADI

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreninde ilk olarak oğlu DP Milletvekili Serdar Denktaş duygusal bir konuşma yaptı.Babasının azmini ve mücadelesini anlatan Serdar Denktaş, “Halkı adına yürüttüğü davası esnasında gün geldi vatanından kovuldu gün geldi vatanına kovuldu. Ancak halkına, davasına devletine ve anavatanına asla sırt dönmedi. Kimseye boyun eğmeden davasından zerre kadar sapmadan ısrarla ve inatla Kıbrıs Türkü'nün dünyada saygın bir halk olması çalıştı” dedi.

"DENKTAŞ, BARIŞ HAREKATI ÖNCESİ ATATÜRK'Ü RÜYASINDA GÖRMÜŞ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmada Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. 20 Temmuz 1974 yılından gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mutafa Kemal Atatürk’ün Denktaş’ın rüyasına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün “hazır ol konjektür değişti” dediğini ve sabahında Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olan Asaf İnhan’ın Denktaş’a“hayırlısı olsun müjde veriyorum Türk askeri adaya çıkıyor” dediğini anlattı. 

TATAR: VASİYETİ TÜRKİYE'YE SARILINIZ OLDU

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, Kıbrıs’a Türk askerini getiren lider olarak anılmak istediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin de onun bir öğrencisi olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti; Son nefesinde bizlere vasiyeti egemenliğe, devlete ve Türkiye'ye sarılınız oldu. Şu anda ben halkıma sesleniyorum ben de Denktaş'ın öğrencisi ve talebesiyim. Çocukluğumdan bu yana babamın bana verdiği öğütler, onun söylemleri ile yetişmiş,  gelişmiş ve bir noktaya gelmiş seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak ona buradan vaat ediyorum; onun ısrarla üzerinde durduğu egemenliği şu anda ben dünyaya haykırmaktayım. Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliği'ne, yabancılara, her türlüsüne artık federal temelde bir anlaşmanın tarihi kavuştuğunu söylemekteyim. Çünkü hiçbir zaman iyi niyetli bir müzakere süreci karşı karşıya kalmadık. Netice itibariyle de Crans Montana’dan sonra artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan, işbirliği içerisinde iki devletin var olmasıyla Kıbrıs’ta ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılacağını gür sesimizle, halkımızın desteğiyle ve Türkiye’miz ile işbirliği dünyaya haykırmaya devam ediyoruz." Tören daha sonra anıt mezarın gezilmesi ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rauf DenktaşKKTCVefatYıldönümüAnmaErsin Tatar
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