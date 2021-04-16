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Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısındaki saldırgan tutumunun detayları ortaya çıktı. Ethnos gazetesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kendisine özel olarak "kışkırtma" talimatı verdiğini yazdı.

16 Nisan 2021 Cuma 15:07
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Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı

YUNANİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündem oldu. Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alarak, Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.
 

SALDIRGAN TUTUMUN ARKASINDAKİ İSİM MİÇOTAKİS

Yunan medyasından Ethnos gazetesi  Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki saldırgan tutumunun detaylarını yazdı. Gazete haberinde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiğini aktardı.Gazete haberinde, Miçotakis'ten talimat alan Yunan Bakan Dendias'ın kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldığını da yazdı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos DendiasDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSaldırgan Tutum
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