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Davul ve zurnayla karşılandı

1998-1999 döneminde işlenen askeri suçlarla ilgili ifade vermek üzere Lahey’de 4 gün ifade veren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, ülke sınırında davul zurnayla karşılandı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:05
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Davul ve zurnayla karşılandı

1998-1999 döneminde işlenen askeri suçlarla ilgili ifade vermek üzere Lahey’de 4 gün ifade veren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosava'ya dönüyor. Sınırda bekleyen yüzlerce Kosovalı ellerinde Kosva bayraklarıyla Taçi'yi sınırda karşılamayı bekliyor. Sınırda Taçi'yi karşılamak için bekleyen Kosovalılar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

ASKERİ SUÇLAR İÇİN LAHEY'E ÇAĞRILMIŞTI

Hollanda’nın Lahey kentinde, Kosova’daki savaş ve sonrasında yaşanan suçları araştıran özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ve dokuz eski askeri insanlığa karşı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. 2018-2019 yıllarında, aralarında eski Başbakan Ramuş Haradinaj’in de bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusu’nun yaklaşık 200 eski askeri ifade vermek için Lahey’e çağrılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KosovaHaşim Taçi
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