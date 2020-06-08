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Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!

Libya'da üst üste darbe alan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari'den itiraf gibi açıklama geldi. Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bize olan desteği çekti" dedi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 16:49
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Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari'den itiraf!

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Sözcüsü Ahmed el-Mismari’den itiraf gibi açıklama geldi.Suudi Arabistan basınına konuşan Mismari, Libya ordusunun Terhune kentini silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadığını öne sürerek, bazı ülkelerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve kendilerinden desteğini çektiğini söyledi. Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.  Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti.

LİBYA’DA NELER OLMUŞTU?

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı, "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün ardından geçen çarşamba başkent Trablus’un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı. Geçen cuma günü de kritik kentlerden biri olan Terhune’yi ele geçiren Libya ordusu Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaHafterAhmed ElMismari
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