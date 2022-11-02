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Danimarka genel seçimlerinde hükümet tekrar merkez solun

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:49
Danimarka genel seçimlerinde hükümet tekrar merkez solun

DANİMARKA -  Danimarka’da seçmenler dün sandık başına giderek oy kullandı. Görevdeki Başbakan Metter Frederiksen liderliğinde seçime giren merkez sol bloğu, seçimleri kazanarak mevcudun yanı sıra 2 sandalye daha elde etti. Frederiksen’in Grönland ve Faroe Adaları’ndan gelecek 3 sandalye ile hükümeti kurması bekleniyor.

Son 20 yılın en iyi seçim sonucunu kazanan merkez sol, erken yapılan genel seçimlerde 87 sandalyeyi kazandı. Seçim yarışı Başbakan Frederiksen’in liderliğindeki merkez sol ile Jakob Ellemann-Jensen liderliğindeki liberal merkez sağ bloğu arasında geçti. Hükümet kurmak için gerekli 90 sandalyenin biri Faroe Adaları’ndan, diğeri ikisi ise her zaman sol partilere oy veren özerk Grönland’dan gelmesi ön görülüyor.

Başbakan Frederiksen, sosyal medya hesabından seçmenlere seçim zaferi için teşekkür etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaGenel Seçimler
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