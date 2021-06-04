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Dağlık Karabağ’da mayın patladı, 2’si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti

Dağlık Karabağ’da Ermenistan askerlerinin döşediği mayın, gazetecileri taşıyan otobüs geçtiği sırada infilak etti. Patlamada, Az TV ve AZERTAC Haber Ajansı’ndan iki gazeteci ve Kelbecer'in Susuzluk köy icra yetkilisi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:08
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Dağlık Karabağ’da mayın patladı, 2’si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ’daki Kelbecer bölgesinde, Ermenistan askerlerinin döşediği mayın, gazetecileri taşıyan otobüs geçtiği sırada yerel saatle 11.00’da patladı. Patlama sonucunda, Az TV kameramanı Siraj Abishov, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC muhabiri Maharram Ibrahimov ve Kelbecer'in Susuzluk köy icra yetkilisi Arif Aliyev hayatını kaybetti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Ermeni silahlı kuvvetleri, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin gerekleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır ihlal ederek topraklarımızı basarak vatandaşlarımıza karşı suç işlemeye devam ediyor” denildi. Açıklamada, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanDağlık KarabağMayınPatlamaGazeteci
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