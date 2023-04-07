D-8 doğal afetlere karşı ortak işbirliği mekanizması oluşturmayı amaçlıyor

Ankara

İmam, yaptığı açıklamada, acili durumda D-8 ülkeleri olarak bilinen 8 ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için afet yardımı kapasitelerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Şubatta Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran depremler için başsağlığı dileyen İmam, tüm üyelerin kendi yardım kuruluşları olduğunu ancak D-8'in ortak bir platform oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

İmam, hiç kimsenin doğal afetlerin olmasını istemediğini belirterek, "Ancak bunlar olduğunda işbirlikçi bir yaklaşıma sahip olmalıyız. Bu tür bir şey tekrar olursa, bu araç herhangi bir üye ülkenin hükümetinin yardımını (ihtiyaçlarını) karşılayabilir." dedi.

Ekonomik gelişme

Genel Sekreter İmam, D-8'in 1,1 milyardan fazla nüfusa sahip büyük bir pazar olduğuna işaret etti.

D-8 ile Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında geçen yıl yapılan bir anlaşmaya dikkati çeken İmam, anlaşmanın ekonomik seminerler gibi etkinlikler aracılığıyla üye ülkeler arasındaki ekonomik koşulları geliştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

İmam, anlaşmayı "sıçrama tahtası" olarak nitelendirip acil sonuçlar beklemenin erken olacağını söyleyerek, "Bundan dolayı MÜSİAD ile imzaladığımız işbirliğinin, 8 üye ülkede potansiyeli ortaya çıkarma ve ticareti destekleme konusunda bize çok yardımcı olacağı konusunda çok iyimserim." ifadesini kullandı.

Ayrıca İmam, anlaşmanın faydalarının mayıs ayından itibaren ve gelecek yıl enerji, tarım ve altyapı gibi sektörlerde görülmeye başlayacağını kaydetti.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 13,5 milyondan fazla insan da afetten etkilendi. Onlarca yabancı yardım ve kurtarma ekibi de enkaz çalışmalarına destek için Türkiye'nin yardımına geldi.

Savaşın etkileri

İmam, Ukrayna-Rusya savaşının bazı D-8 üyesi ülkeler için zor koşullar yarattığını belirterek, çatışmanın savunmasız ulusların uluslararası ticarette yaşayabileceği etkileri ortaya çıkardığını söyledi.

Kuruluşun savaşın olumsuz etkilerinden haberdar olduğunun altını çizen İmam, "Biz üye devletlerde, enerji üretimine ve tarıma daha fazla yoğunlaşmaya çalışıyoruz." dedi.

İmam, 8 üye devletten bazılarının yeterli enerji üretebildiğini ancak diğerlerinin bunda geri kaldığını ifade etti.

D-8 platformunun üye devletlerin enerji üretimlerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini vurgulayan İmam, kuruluşun bu yıl düzenleyeceği 2 enerji toplantısına değindi.

İmam, D-8'in bir tohum bankası inşa etmek ve gübre tedarikini artırmak da dahil belirli projeleri denetleyerek, gıda arzını ve güvenliğini iyileştirmeye odaklandığını kaydetti.

Finans sistemi

Küresel finans sisteminin, son zamanlarda istikrarsızlık yaşadığı ve bundan etkilenen D-8 ülkelerinin de tedbirler aldığı yorumunda bulunan İmam, "Biz kendi ödeme sistemimizi nasıl oluşturabileceğimizi görmeye çalışıyoruz." dedi. İmam, bunun üyelerin genel ticaret hacmini iyileştirebileceğini belirtti.

İmam, dünyanın iki en büyük ödeme ağı Visa veya MasterCard'a benzer yeni bir ödeme kartının, 8 üye devlette kullanılabileceğini dile getirdi.

D-8'in ortak e-ticaret platformu üzerinde çalıştığını aktaran İmam, bunun İslami helal ticaret sistemiyle tam uyumlu olacağını vurguladı.

İmam, tüm bu çabaların üye devletlerin üzerindeki mali baskıyı azaltmak için kritik araçlar getirmeyi amaçladığını kaydetti.