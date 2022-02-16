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Cumhuriyetçi Senatörlerden Rusya'ya yatırım çağrısı

Amerika Birleşik Devleri Kongresinde Rusya'ya karşı hamle

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:33
Cumhuriyetçi Senatörlerden Rusya'ya yatırım çağrısı

Haber: Anıl Sural

Önce Vatan Gazetesi ABD Kongresi

Rusya ile Ukrayna krizi Amerika'nın gündeminde. 

Rusya'nın sınırda asker konuşlandırmasıyla çıkan krizin ardından ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi isimler Rusya'ya karşı sert çıktı.

Senatörler, Ukrayna’yı desteklemek ve Rusya’ya yaptırımlar uygulamak için hazırladıkları tasarılarını Kongre’ye sundu. İki partinin desteğini alması umulan başka bir tasarı, haftalar süren görüşmelerin ardından çıkmaza girmişti.

‘‘Avrupa Topraklarını Asla Teslim Etmeme Yasası’’ (NYET) olarak adlandırılan tasarının sunulmasının, Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında iki partili bir Ukrayna tasarısı için müzakerelerin durduğu anlamına gelmediğini söyledi.dün

Tasarı ,Senatör Jim Risch liderliğinde Senato’daki 50 Cumhuriyetçi’nin 30’undan fazlasının desteğiyle hazırlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Senatörlerden Rusyaya Yatırım çağrısı
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