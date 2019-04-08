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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 13:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli mesajlar

RUSYA - Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirecekleri 8. Üst Düzey Stratejik Konsey Toplantısı’nda siyasi, askerî, stratejik, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı yoğun bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç adet anlaşmanın da imzalanacağı görüşmelerde; geleceğe yönelik bir adım atılmış olacağını kaydetti.

“TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ TİCARET HACMİNDE YÜZDE 15’LİK BİR ARTIŞ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminde yüzde 15’lik bir artış yaşandığını, belirlenen hedefin de 100 milyar dolar olduğunu dile getirerek, Türk Akım Projesi’nin deniz kısmının bittiğini, adımların planlandığı şekilde ilerlediğini, projeyi takvimine uygun bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin attığı önemli bir adımın da bölgedeki terör eylemlerine karşı dayanışması olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle tabii Suriye’deki attığımız-atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü Üst Düzey Stratejik Konsey Toplantımızın bu bakımdan da büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Tabii bu arada bakanlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmeler önem ifade ediyor. Bunları da ayrıca değerlendirmek suretiyle 8. Üst Düzey Stratejik Konsey Toplantımızı tamamlamış olacağız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye heyetini Moskova’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 8. Üst Düzey Stratejik Konsey Toplantısı’nda iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendireceklerini söyledi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN: İKİ ÜLKE BÜYÜK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu gece karşılıklı olarak Rus-Türk kültür ve turizm yılının açılışını yapacaklarını açıklayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 35 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Türkiye ve Rusya’nın büyük projeler gerçekleştirdiğini anımsatan Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin talebi doğrultusunda 2023 yılına kadar tamamlamaları gereken Akkuyu Nükleer Santrali Projesi ve Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin bu büyük projelere örnek olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin küresel sorunlarla ilgili çok yoğun birlikteliği bulunduğuna da işaret ederek, diplomasi, savunma ve askerî teknik işbirliği alanlarında yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini anlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPutinGörüşme
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