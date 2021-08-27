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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’in Saraybosna Uluslararası Havalimanı’nda, resmi heyet tarafından karşılandı.

27 Ağustos 2021 Cuma 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret

ALİYA İZETBEGOVİÇ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’te Kovaçi Şehitliği’nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBosna HersekAliya Izzetbegoviç
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