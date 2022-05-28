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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Teknofest Festivali’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı “Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımızda yoktur, olmayacaktır” dedi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

AZERBAYCAN, (DHA)


Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;

“Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını ve değerini çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Bağımsızlık Gününü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.”

“Hazar’ın İncisi Bakü’de bir millet iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’i gerçekleştiriyoruz.”

“Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu bu da ulu, Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir Azerbaycan Türkiye.”

“Türkiye Azerbaycan olarak ilişkilerimizi önce stratejik ortaklığa geçtiğimiz yıl da Şuşa Beyannamesi’yle stratejik müttefikliğe çıkardık.”


“Akıncı, zirve noktasında olan bir SİHA ve İstanbul’dan buraya non-stop uçmak suretiyle bir rekora imza attı.”

“Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim.”

“Haydar babamızı da rahmetle yad ediyorum, mekanı cennet olsun.”

“Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her rotamda doğru olanı söylenmekten, meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımızda yoktur, olmayacaktır. Çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız.”   

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok
“Her alanda olduğu gibi uzay ve havacılık alanında da Azerbaycan ile işbirliği içinde olacağız. Türk devletleri teşkilatı kapsamında kardeş ülkelerimizdeki uzay ajansları ve ilgili bakanlar bir araya geliyor. Vakit artık bu topraklarda başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazmanın vaktidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok
“Sırada Zengilan ve Laçin’deki havalimanı projeleri var. Agdan Sanayi Parkı ve Aras Vadisi ekonomik bölgesi de işgalden kurtarılan topraklardaki potansiyelden istifade edilmesine imkan verecektir. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentler, bunların kurulmasına ilişkin projelerde birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTeknofest FestivalBakü
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