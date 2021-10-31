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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü.

31 Ekim 2021 Pazar 16:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

ABD (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ve Beyaz Saray'dan ‘Erdoğan-Biden’ görüşmesine yönelik açıklama yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede ayrıca iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.  ANKARA, (DHA)

BEYAZ SARAY'DAN 'ERDOĞAN-BIDEN' GÖRÜŞMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesi tamamlandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi” denildi.    

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı.”

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ORTAK BİR MEKANİZMA KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma’da görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak bir mekanizma kurulması kararı alındığı aktarıldı.

Görüşmede, iki liderin Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak mekanizma kurulması kararını aldığı ifade edildi. İkili ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve NATO kapsamındaki stratejik ortaklığa da vurgu yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanAbd BaşkanıJoe Biden
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