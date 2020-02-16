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Covid-2019 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1669'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Covid-19'un (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669 oldu; virüs bulaşmış hasta sayısı ise 67 bin 088 kişiye yükseldi.

16 Şubat 2020 Pazar 13:56
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Covid-2019 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1669'a yükseldi

Çin - (DHA)

Çin’in çeşitli bölgelerinden 309 sağlık uzmanı, Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde virüsle mücadele için gönderildi. Yerel medya, Lanzhou kentinden 102, Fujian bölgesinden 107, Çongçing kentinden ise 100 sağlık uzmanının Vuhan’a gönderildiğini duyurdu.

DURUMU AĞIR OLAN İLK HASTA İYİLEŞTİ

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, Şensi bölgesindeki Xi'an kentinde hastaneye kaldırılan ve ağır Covid-19 semptomları gösteren bir hasta, iyileşerek taburcu oldu. Yerel medya, taburcu olan hastanın ağır semptomlar göstermesine rağmen iyileşen ilk hasta olduğunu bildirdi.

DHA

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Covid2019SalgınKoronavirüsölüSayıönce Vatan
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