Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2762’ye yükseldi

ÇİN - Virüs, Çin'in dışında İtalya ve İran’da da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya’da Covid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 322 kişiye ise virüs bulaştığı tespit edildi. İran’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 95’e çıktı.

ALMANYA’DA YENİ VAKALAR

Alman basınında yer alan haberde, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ismi açıklanmayan 25 yaşında bir kişide Covid-19 tespit edildi. Almanya’nın Göppingen kentinde yaşan hastanın, İtalya’nın Milano kentinde yaptığı tatil sırasında virüs kapmış olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Düsseldorf kentinde 47 yaşında bir kişide de Covid-19 tespit edildiği, Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nde karantina altına alınan hastanın hayati riskinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Almanya genelinde vaka sayısı 18’e yükselirken; henüz virüs kaynaklı bir can kaybı yaşanmadı.