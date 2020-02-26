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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2762’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 762’ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 81 bin 2’ye yükselirken; 30 bin 98 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 855 arttı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:42
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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2762’ye yükseldi

ÇİN - Virüs, Çin'in dışında İtalya ve İran’da da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya’da Covid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 322 kişiye ise virüs bulaştığı tespit edildi. İran’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 95’e çıktı.

ALMANYA’DA YENİ VAKALAR

Alman basınında yer alan haberde, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ismi açıklanmayan 25 yaşında bir kişide Covid-19 tespit edildi. Almanya’nın Göppingen kentinde yaşan hastanın, İtalya’nın Milano kentinde yaptığı tatil sırasında virüs kapmış olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Düsseldorf kentinde 47 yaşında bir kişide de Covid-19 tespit edildiği, Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nde karantina altına alınan hastanın hayati riskinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Almanya genelinde vaka sayısı 18’e yükselirken; henüz virüs kaynaklı bir can kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19 (koronavirüs) Salgınıölü SayısıÇin
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