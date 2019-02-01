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Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rusya'da bir binanın çatısından gelen gürültüyü duyan ve yola düşen küçük parçaları görenler, binanın önünden kaçıştı.

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rusya'da bir binanın çatısından gelen gürültüyü duyan ve yola düşen küçük parçaları görenler, binanın önünden kaçıştı.

01 Şubat 2019 Cuma 10:03
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Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çatı büyük bir gürültü ile çöktü. İnsanların yola düşen büyük parçalardan ramakla kurtulduğu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Rusya'nın Bryansk şehrinde önceki gün meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, binanın önünden geçmekte olanların duydukları gürültü sonrası önce çatıya baktıkları; ardından düşen küçük parçaları fark ederek hızla kaçıştıkları görülüyor. İnsanların bulunduğu noktalardan kaçmasının ardından çatı çöküyor. Binanın hemen köşesinde bulunan büfeden alışveriş yapan bir kadının son anda kaçtığı ve kopan parçaların kadının kaçtığı o bölgeye de düştüğü görülüyor. 

Yetkililer, çatının biriken kar ve zayıf bağlantılar nedeni ile çökmüş olmasından şüphelenildiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇatıçökmeRusya
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