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Çipras 151 oyla güvenoyunu sağladı

Yunanistan'da koalisyon ortağı Panos Kammenos ve partisinin hükümetten ayrılmasından sonra Başbakan Aleksis Çipras güvenoyu istemişti.

Çipras 151 oyla güvenoyunu sağladı

Yunanistan'da koalisyon ortağı Panos Kammenos ve partisinin hükümetten ayrılmasından sonra Başbakan Aleksis Çipras güvenoyu istemişti.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:21
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Çipras 151 oyla güvenoyunu sağladı

Geç saatlerde tamamlanan meclis toplantısında 299 milletvekilinden 151' nin olumlu oyunu sağlayan SYRİZA güven tazeledi. 145 SYRİZA'lı milletvekilinin yanı sıra ortaklıktan ayrılan Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinden 4 milletvekilinin (Turizm Bakanı Elena Kundura, Thanasis Papahristopulos, Kostas Zuraris ve Katerina Papakonsta) , 1 bağımsız milletvekilinin (Vasilis Kokkalis), 1 de Potami partisinden uzaklaştırılan Spiros Danellis'in olumlu oyunu aldı. 148 milletvekili ise olumsuz oy kullandı. İki gün süren meclis konuşmaları karşılıklı sert ifadelerle gelişti. Çipras konuşmasının sonunda "Durumun önemini, özellikle Meclise, Yunan halkına ve Demokrasiye karşı sorumluluklarımı çok iyi biliyorum. Temiz çözümler elde etmek için riski göze aldım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAleksis ÇiprasGüvenoyuSyriza
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