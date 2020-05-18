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Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu engelleyebilen monoklonal antikoru bulduğu belirtildi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:22
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Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm

ÇİN - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı bir çok ülke çalışamalarına devam ediyor. Nature dergisinde yer alan bir raporda Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin koronavirüs enfeksiyonunu engelleyebilen, ilgili ilaçların ve aşıların geliştirilmesi için kullanılabilecek iki insan monoklonal antikoru keşfettiği belirtildi.


ANTİKORLAR FARELER ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİ


Capital Tıp Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi altındaki Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Tianjin Biyoteknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok Çinli bilim insanının yer aldığı belirtilen araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerin, antikorların akciğerlerdeki virüs yükünü azaltabildiği de ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çinli Bilim InsanlarıKoronavirüse Karşı Yeni çözüm
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