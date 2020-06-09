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Çin’i eleştiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü görevden alındı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur görevden alındı. Cihanpur, daha önce koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Çin’i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıltmakla suçlayınca ülkede bazı kesimlerce büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

09 Haziran 2020 Salı 11:18
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Çin’i eleştiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü görevden alındı

TAHRAN - Koronavirüs salgınına ilişkin Çin’i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıltmakla suçlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, görevden alındı. Sağlık Bakanı Sait Nemeki tarafından görevden alınan Cihanpur’un yerine Sima Sadat Lari getirildi.

NEMEKİ YENİ SÖZCÜYÜ UYARDI

Atama mektubunda yeni sözcüyü uyaran Bakan Nemeki, “Sözcü tarafından dile getirilen her konu, bakanlığın resmi görüşü olarak kabul edildiğinden basında ve sosyal medyada herhangi bir açıklama yapılmadan önce şahsımla gerekli düzenlemeler yapılmalı” diye belirtti.

CIHANPUR'UN AÇIKLAMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Cihanpur, Nisan ayında salgının İran’da etkisini arttırdığında basın toplantısında yaptığı konuşmada koronavirüs vakaları konusunda Çin’in verdiği sayıları “acı bir şaka” olarak nitelendirmiş ve Pekin yönetimini yanlış veri vererek dünyayı yanıltmakla suçlamıştı.

Söz konusu açıklama hem ülke içindeki bazı kesimler hem de Pekin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Görevden alınan eski sözcü,  sosyal medya hesabından ABD suikastında öldürülen General Kasım Süleymani’nin fotoğrafı paylaşarak, “Bir savaşçı yüz bin kişiden…” ifadesine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş CihanpurÇinEleştiri
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