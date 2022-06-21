Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.577,13
ALTIN
1.025,36
DOLAR
17,36
STERLİN
21,31
EURO
18,34
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim üyesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 19 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çin’den ABD’nin Uygur yasası açıklaması: Yasa bir yalan üzerine inşa edildi

21 Haziran 2022 Salı 15:40
Çin’den ABD’nin Uygur yasası açıklaması: Yasa bir yalan üzerine inşa edildi

ÇİN - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD’nin Uygur yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın bir yalan üzerine kurulu olduğunu belirtti. Wenbin, yasanın kuruluşlara ve bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin bugün düzenlenen günlük basın toplantısında “Sincan'daki ‘zorla çalıştırma’ iddiası, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamak için uydurduğu büyük bir yalandır. Pamuk ve diğer endüstrilerin büyük ölçekli mekanize üretime dayandığı ve Sincan'daki tüm etnik grupların işçilerinin haklarının gerektiği gibi korunduğu Sincan gerçeğinin tam tersidir” ifadelerini kullandı. Sözcü, ABD'nin Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası’nı bir yalan üzerine inşa ettiğini ve Sincan'daki ilgili kuruluşlarla bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını vurguladı.

ÇİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDECEK

ABD’nin bu yasayla Çin üzerindeki baskısını insan hakları bahanesiyle tırmandırdığını ifade eden Sözcü Wenbin, “Çin, bu eylemleri şiddetle kınıyor, kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve Çinli şirketlerin, vatandaşlarının yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için güçlü bir şekilde hareket edecek” dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 21.06.2022 15:48
Anahtar Kelimeler:
Uygur Yasası AçıklamasıÇinABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de Uygur ürünleri ithalat yasağı yasası bugün yürürlüğe girdi
ABD’de Uygur ürünleri ithalat yasağı yasası bugün yürürlüğe girdi
Zelenski: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor
Zelenski: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor
Zelenski: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz
Zelenski: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz
İspanya’da orman yangınlarına müdahale sürüyor
İspanya’da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor
Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor
32 STK çağrıda bulundu
32 STK çağrıda bulundu
Çavuşoğlu: Sırbistan’la 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacak
Çavuşoğlu: Sırbistan’la 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacak
DSÖ: Her 6 yaşlıdan biri istismarın bir şekline uğruyor
DSÖ: Her 6 yaşlıdan biri istismarın bir şekline uğruyor
Stoltenberg: Madrid zirvesi, dönüştürücü bir zirve olacak
Stoltenberg: Madrid zirvesi, dönüştürücü bir zirve olacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi