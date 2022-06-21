Çin’den ABD’nin Uygur yasası açıklaması: Yasa bir yalan üzerine inşa edildi

ÇİN - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD’nin Uygur yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın bir yalan üzerine kurulu olduğunu belirtti. Wenbin, yasanın kuruluşlara ve bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını ifade etti.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin bugün düzenlenen günlük basın toplantısında “Sincan'daki ‘zorla çalıştırma’ iddiası, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamak için uydurduğu büyük bir yalandır. Pamuk ve diğer endüstrilerin büyük ölçekli mekanize üretime dayandığı ve Sincan'daki tüm etnik grupların işçilerinin haklarının gerektiği gibi korunduğu Sincan gerçeğinin tam tersidir” ifadelerini kullandı. Sözcü, ABD'nin Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası’nı bir yalan üzerine inşa ettiğini ve Sincan'daki ilgili kuruluşlarla bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını vurguladı.



ÇİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDECEK



ABD’nin bu yasayla Çin üzerindeki baskısını insan hakları bahanesiyle tırmandırdığını ifade eden Sözcü Wenbin, “Çin, bu eylemleri şiddetle kınıyor, kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve Çinli şirketlerin, vatandaşlarının yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için güçlü bir şekilde hareket edecek” dedi.