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Çin’den ABD vergileri için “karşı önlem” duyurusu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül’de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, ABD’nin bu kararı uygulamaya geçirmesi halinde “karşı önlemlerin” alınacağını duyurdu.

Çin’den ABD vergileri için “karşı önlem” duyurusu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül’de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, ABD’nin bu kararı uygulamaya geçirmesi halinde “karşı önlemlerin” alınacağını duyurdu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:23
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Çin’den ABD vergileri için “karşı önlem” duyurusu

İSTANBUL - Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin bu açıklamadan memnun olmadığı ve karşı çıktığı ifade edildi. Gerginlikleri tırmandırmanın küresel ekonominin yararına olmayacağı belirtilirken, ABD’nin mümkün olan en kısa sürede bu hatadan dönmesi gerektiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklmasında ayrıca “topun” ABD mahkemelerinde olduğunu ve ABD’nin Ağustos ayında devam etmesi planlanan ticar3et görüşmeleri konusunda “samimiyet” göstermesi gerektiğine işaret edildi ve ülkenin asla göz korkutma ve tehditlerden etkilenmeyeceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABDVergiKarşı önlem
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