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Çin’deki orman yangınında 24 itfaiyeci öldü

Çin’in Siçuan bölgesinde Cumartesi günü çıkan orman yangına müdahale için bölgede çalışma yapan itfaiye çalışanlarından 24’ünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Çin’deki orman yangınında 24 itfaiyeci öldü

Çin’in Siçuan bölgesinde Cumartesi günü çıkan orman yangına müdahale için bölgede çalışma yapan itfaiye çalışanlarından 24’ünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:09
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Çin’deki orman yangınında 24 itfaiyeci öldü

ÇİN - Yerel medya, Siçuan bölgesinde, deniz mesafesinden 3800 km yükseklikte bulunan bir ormanlık bölgede Cumartesi başlayan yangının hala kontrol altına alınamadığını; bölgeye sevk edilen itfaiye görevlilerinden 24’ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.
 

Yangına müdahale için 689 itfaiye personelinin bölgeye sevk edildiği; 30 itfaiye görevlisinin çalışma yaptığı alanda rüzgârın tersine dönmesi sonrası görevlilerin bölgede mahsur kaldığı belirtildi. Yerel medya, 2 itfaiye görevlisine ulaşıldığını; 24 itfaiye görevlisinin ise hayatını kaybettiğinin belirlendiğini duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinOrman Yangını
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