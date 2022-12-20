Çin ve Rusya donanmalarından ortak tatbikat

ÇİN - Çin Savunma Bakanlığı, Rus donanması ile 21-27 Aralık’ta ‘Joint Sea-2022’ (Ortak Deniz-2022) tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.



Çin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın amacının yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını daha da derinleştirmek olduğu ifade edilerek, “Çin ve Rus orduları, 21-27 Aralık tarihleri arasında Zhoushan'ın doğusundan Taizhou'ya kadar uzanan sularda iki ülke donanmalarının ortak askeri tatbikatını yapacak. Bu ortak tatbikatın amacı, iki tarafın deniz güvenliği tehditlerine ortak yanıt verme, uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarı koruma ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını daha da derinleştirme kararlılığını ve yeteneğini göstermektir” denildi.