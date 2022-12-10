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Çin üretimi yolcu uçağı C919’un ilk teslimatı yapıldı

Çin’in yerli üretimi yolcu uçağı C919’un ilk teslimatı dün China Eastern Havayolları’na yapıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 16:01
Çin üretimi yolcu uçağı C919’un ilk teslimatı yapıldı

China Eastern Havayolları’na dün teslimatı yapılan B-919A kayıt numaralı yerli üretim C919 tipi yolcu uçağının ‘ilk teslimatı’ olduğu belirtildi. Uçak, ilk uçuşunu teslimat sebebiyle Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'na yaptı.

Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) geliştirdiği 164 koltuklu uçağın, birinci sınıf ve ekonomi sınıfından oluşan iki sınıflı bir kabin düzeni bulunduğu vurgulanarak test uçuşlarını Şanghay, Pekin ve Guangzhou kentlerinin de aralarında bulunduğu duraklarla 100 saatten fazla test uçuşuna tabi tutulacağı ifade edildi. Uçağın 2023 yılının bahar aylarında ticari kullanıma açılarak yolcuyla uçacağı ifade edildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.12.2022 16:02
Anahtar Kelimeler:
ÇinUçakYolcu UçağıC919
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