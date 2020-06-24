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Çin koronavirüs aşının ilk fotoğrafını yayınladı

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin’den 2'inci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:01
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Çin koronavirüs aşının ilk fotoğrafını yayınladı

ÇİN - Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.


DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR


Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

DHA

Son Güncelleme: 24.06.2020 15:05
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Koronavirüs AşısıÇinIlk Fotoğraf
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