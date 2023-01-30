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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

30 Ocak 2023 Pazartesi 11:00
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

PEKİN - Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü bölgenin kuzeyindeki Aksu ilinin Şayar ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem nedeniyle henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Devlet televizyonu CCTV, deprem anında havaalanında yolcuların tahliye edilmesi, terminalin zemininin sarsılması ve tavan ışıklarının sallanmasının yer aldığı görüntüler yayımladı.

Yer altı kaynakları bakımından zengin bölgede, elektrik şebekesinde, petrol ve doğal gaz üretimi ile petrokimya tesislerinde hasar tespit edilmediği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinDeprem
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