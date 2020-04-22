Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için 5 öneri
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için...
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben de merak ediyorum
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben...
Türkiye’nin 89 deniz feneri yenilenecek
Türkiye’nin 89 deniz feneri yenilenecek
Zeytinburnu'nda bıçaklı kava: 1 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu'nda bıçaklı kava: 1 ölü...
Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık
Küçükçekmece semt pazarında mahşeri kalabalık
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Raporda, Guangzhou kentinde bir restoranın klimasından koronavirüs yayıldığı ve restorana gelen bir koronavirüs hastasının, klima yoluyla 9 kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:31
0 Okunma
Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu

ÇİN - Dünyayı etkisi altına koronavirüs (covid-19) salgının başladığı Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ​tarafından Ocak ayında bir restoranda yapılan koronavirüs bilimsel araştırma sonrası salgınla ilgili yeni bulgular yayınlandı. Sözkonusu araştırmanın sonuçlarına göre, restoranda yemek yiyen ve virüs belirtileri göstermeyen bir koronavirüs hastasının etrafında bulunan masalarda yemek yiyen kişilere de koronavirüs bulaştırdığını belirlendi.


RESTORANDA BULUNAN 1 KİŞİ, 9 KİŞİYE BULAŞTIRDI


Rapor sonucunda koronavirüsün, restoranın kliması aracılığıyla daha hızlı yayıldığı iddia edildi. Araştırmacılar, restoranda yemek yiyen 4 kişilik ailenin bir üyesinin virüs belirtisi göstermediğini ancak iki hafta sonra, masadaki kişiler ve aileleri dahil olmak üzere 9 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.


KORONAVİRÜS KLİMA YOLUYLA YAYILDI


Çinli bilimadamlarının restoranda yaptığı araştırmada, koronavirüs taşıyan kişinin restoranda, pencere bulunmayan bir alanda oturduğunu ve diğer hastalanan kişilerle mesafesinin bir metre olduğu belirtildi. Raporun yazarı bilim insanları, koronavirüsün diğer kişilere bulaşmasının en olası nedeninin damlacık iletimi olduğunu iddia etti. Koronavirüs taşıyan mikro damlacıkların sadece kısa bir süre havada kaldığını ve sadece kısa mesafelerde dolaşabildiği, bu nedenle klima sayesinde virüs diğer masalara kadar ulaştığı sonucuna varıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsYeni Bulgu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü
Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi
K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
UMH’den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri
UMH’den Terhune'ye havadan Arapça ve Rusça bildiri
Avrupa'daki ölümlere ilişkin kritik açıklama!
Avrupa'daki ölümlere ilişkin kritik açıklama!
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı
Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 170 bin 482
Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 170 bin 482

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı