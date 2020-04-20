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Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, salgınla ilgili Pekin yönetimini eleştiren ABD’ye mesajı göndererek "ABD, Çin’in değil koronavirüsün (Covid-19) düşman olduğunu anlaması gerekiyor. ABD'nin suçlamalarını kabul etmiyoruz" dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:47
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Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı

TRUMP'TAN ÇİN'E TEHDİT

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır değerlendirmesinde bulunmuştu. Virüsün çıkış ve yayılım nedeni ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüklerini belirten ABD Başkanı, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve bunun sonuçlarını görmeyi dilediğini belirtti. Trump yönetimi daha önce, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, bir laboratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza sonucu yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABDKoronavirüs Mesajı
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