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Çin ABD’den soya ithalatını askıya aldı

Çin, ABD’den soya fasülyesi ithalatını azaltarak, yeni sipariş vermeyi durdurdu.

Çin ABD’den soya ithalatını askıya aldı

Çin, ABD’den soya fasülyesi ithalatını azaltarak, yeni sipariş vermeyi durdurdu.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:45
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Çin ABD’den soya ithalatını askıya aldı

Bloomberg’e konuşan yetkililere göre, Çin daha önceki siparişlerini ise iptal etmeyecek. Ticaret savaşında geçen Aralık ayında ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra Çin, ABD’den 13 milyon ton soya satın aldı.

Çin'in bu adımı, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi dolayısıyla "bir iyi niyet" adımı olarak gösterildi.

ABD Tarım Bakanı Sonny Perdeu Şubat ayında Çin’in 10 milyon ton daha soya satın alacağını açıklamıştı; ancak, Çin'in yeni kararıyla bu satışın durduğu belirtildi.

ABD Tarım Bakanlığı’na göre, Çin"in 2018 yılında soya ithalatı, bir önceki yıla göre 12.2 milyar dolardan yüzde 74 düşüşle 3.1 milyar dolara indi.

Haberde ayrıca dünyanın en büyük soya ithalatçısı olan Çin'in soya ithalatında Brezilya’yı ABD’nin yerine koyabileceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABDSoya Ithalatı
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