Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98416
ALTIN
255.069
DOLAR
5.6950
STERLİN
7.1043
EURO
6.3835
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP...
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında...
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Çıkılan bu yol doğrudur, dönüş yoktur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Yavuz' gemisinin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışması için, 'kanunsuz ve hukuksuz' açıklaması yapan Avrupa Birliği’ne sert tepki gösterdi. Çıkılan yoldan dönüşün olmadığını belirten Başbakan Tatar, "Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi" dedi.

"Çıkılan bu yol doğrudur, dönüş yoktur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Yavuz' gemisinin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışması için, 'kanunsuz ve hukuksuz' açıklaması yapan Avrupa Birliği’ne sert tepki gösterdi. Çıkılan yoldan dönüşün olmadığını belirten Başbakan Tatar, "Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:32
15 Okunma
"Çıkılan bu yol doğrudur, dönüş yoktur"

LEFKOŞA - Avrupa Birliği'nin, Yavuz gemisinin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsatla Karpaz açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. "Çıkılan bu yol doğru yoldur ve bu yoldan dönüş yoktur" diyen KKTC Başbakanı Tatar, Avrupa Birliği'nin izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumunu eleştirdi. Başbakan Ersin Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği’nin iddia ettiği gibi Fatih ve Yavuz’un Doğu Akdeniz’de yaptıkları sondaj faaliyetleri değil, Rumların Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını yok sayarak yaptığı faaliyetler ve uzlaşmaya yanaşmaması kanunsuz ve endişe vericidir. Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi. Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarında hakkı vardır. Kıbrıs Türk tarafının bu kaynaklarla ilgili sismik araştırma ve sondaj çalışmalarının oluşturulacak bir ortak komite eliyle yürütülmesi, elde edilecek gelirin ilk etapta olası bir anlaşma için gerekecek finansmanın sağlanmasında kullanılması önerisini reddeden Rum tarafıdır. Türkiye’yi hiçe sayarak bölgedeki diğer bazı ülkelerle Türkiye’nin aleyhine olacağını düşündüğü kumpas anlaşmalar yapan Rum tarafıdır. Avrupa Birliği’nin tüm bunları göz ardı ederek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları eleştirmesi, Avrupa Birliği’nin savunduğu çağdaş değerlerle bağlantılı bir tutum olamaz ve Kıbrıs Türkü’ne yönelik ciddi bir saldırı niteliğindedir."

DHA

Son Güncelleme: 09.07.2019 05:37
Anahtar Kelimeler:
YavuzAvrupa BirliğiAkdenizKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Birleşik Krallık'tan İran'a 'uranyum zenginleştirme' işlemlerini durdurma çağrısı
Birleşik Krallık'tan İran'a 'uranyum zenginleştirme' işlemlerini durdurma çağrısı
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu
KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu
Dalgaların müziğini dinlemeye geliyorlar
Dalgaların müziğini dinlemeye geliyorlar
Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun
Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun
BAE Şeyhi’nin oğlu Londra’daki evinde ölü bulundu
BAE Şeyhi’nin oğlu Londra’daki evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Hindistan’ı sel vurdu: 16 ölü
Hindistan’ı sel vurdu: 16 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans