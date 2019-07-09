"Çıkılan bu yol doğrudur, dönüş yoktur"

LEFKOŞA - Avrupa Birliği'nin, Yavuz gemisinin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsatla Karpaz açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. "Çıkılan bu yol doğru yoldur ve bu yoldan dönüş yoktur" diyen KKTC Başbakanı Tatar, Avrupa Birliği'nin izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumunu eleştirdi. Başbakan Ersin Tatar, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa Birliği’nin iddia ettiği gibi Fatih ve Yavuz’un Doğu Akdeniz’de yaptıkları sondaj faaliyetleri değil, Rumların Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını yok sayarak yaptığı faaliyetler ve uzlaşmaya yanaşmaması kanunsuz ve endişe vericidir. Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi. Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarında hakkı vardır. Kıbrıs Türk tarafının bu kaynaklarla ilgili sismik araştırma ve sondaj çalışmalarının oluşturulacak bir ortak komite eliyle yürütülmesi, elde edilecek gelirin ilk etapta olası bir anlaşma için gerekecek finansmanın sağlanmasında kullanılması önerisini reddeden Rum tarafıdır. Türkiye’yi hiçe sayarak bölgedeki diğer bazı ülkelerle Türkiye’nin aleyhine olacağını düşündüğü kumpas anlaşmalar yapan Rum tarafıdır. Avrupa Birliği’nin tüm bunları göz ardı ederek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları eleştirmesi, Avrupa Birliği’nin savunduğu çağdaş değerlerle bağlantılı bir tutum olamaz ve Kıbrıs Türkü’ne yönelik ciddi bir saldırı niteliğindedir."