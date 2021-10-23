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CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee, ABD’nin, Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlendiği hava saldırısında üst düzey El Kaide lideri Abdul Hamid al-Matar öldürüldüğünü duyurdu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 11:40
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CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında üst düzey El Kaide lideri Abdul Hamid al-Matar öldürüldü. MQ-9 tipi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok. El Kaide, Amerika ve müttefiklerimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir bölge olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, üst düzey liderin öldürülmesiyle El Kaide’nin küresel saldırılar planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozulacağı belirtilirken, “ABD, ABD anavatanına zarar vermeyi amaçlayan El Kaide ve diğer terör örgütlerinin üyelerini hedef almaya devam edecek” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDCENTOMElkaideJohn RigsbeeAbdul Hamid AlMatar
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