Cebelitarık Boğazı’na donanma gönderebiliriz

Cebelitarık (DHA)

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan, ancak ABD’nin yakalama kararı alıkoyduğu petrol tankerini korumak için Cebelitarık Boğazı’na donanma gönderebileceğini belirtti.

Tahran’da düzenlen Dünya Denizcilik Günü toplantısı sırasında konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, “İran petrol tankeri Grace 1’e eşlik etmek için Cebelitarık Boğazı’na donanma göndermeyi planlamıyoruz, ancak devletin böyle bir talebi olursa bunu yapmaya hazırız” dedi.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye yönelik petrol yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 4 Temmuz’da alıkoyduğu İran’a ait petrol tankeri Grace 1’i, ( yeni adıyla Adriyan Derya) geçtiğimiz Perşembe serbest bırakmıştı. Fakat ABD, geminin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu öne sürerek serbest bırakılan İran tankeri için yakalama kararı çıkarmıştı.

Cebelitarık, ABD’nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

CEBELİTARIK, ABD'NİN İRAN TANKERİNİ ALIKOYMA İSTEĞİNİ REDDETTİ

Cebelitarık, ABD’nin İran’a ait tanker Grace 1’i alıkoyma isteğini, AB yasalarına uymadığı için reddettiğini duyurdu. Cebelitarık Hükümeti resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Cebelitarık Merkez Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlama isteğini yerine getirememektedir.

Merkezi Otoritenin talep edilen emirleri yerine getirememesi, Avrupa Birliği hukukunun işleyişinin ve AB ve ABD'deki İran'a uygulanan yaptırım rejimlerindeki farklılıkların bir sonucudur” ifadeleri kullanıldı.