Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,694.39
ALTIN
627.92
DOLAR
10.48
STERLİN
14.12
EURO
11.87
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Okan Üniversitesi 39...
Bayrampaşa Millet Bahçesi için ihaleye çıkıldı
Bayrampaşa Millet Bahçesi için...
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CDC, Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:01
5 Okunma
CDC, Avrupa’dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

ABD - ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Covid-19 vaka ve can kayıplarında artışın sürdüğü Avrupa’daki 4 ülkeyi daha ‘çok yüksek risk’ (Seviye 4) listesine aldı.

CDC’nin ‘çok yüksek risk’ listesine aldığı ülkeler arasında Çekya, Macaristan, İzlanda ve  Birleşik Krallık’a bağlı ancak içişlerinde bağımsız olan Guernsey adası yer aldı. CDC’nin Seviye 4 olarak belirtilen ‘çok yüksek riskli’ ülkelerin bulunduğu güncel listesinde Belçika, Hollanda gibi ülkeler de bulunuyor.

DSÖ: VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ENDİŞE VERİCİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörlüğü tarafından geçen hafta yapılan uyarıda, virüsün Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirtilmişti. Uyarıda, Ekim ayı içinde Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. Uyarının yapıldığı açıklamada, “Geçen hafta (Ekim’in son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59'unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48'ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa Bölgesinde Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika'nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Hastalık Kontrol Ve Korunma MerkezleriAvrupaYüksek Risk Listesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan-Ermenistan sınırında 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Kerkük Peşmergeye teslim edilemez
Kerkük Peşmergeye teslim edilemez
Polonya-Belarus sınırına sığınmacı akını sürüyor
Polonya-Belarus sınırına sığınmacı akını sürüyor
Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor
Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor
İran’da iki deprem
İran’da iki deprem
FBI’dan e-posta açıklaması
FBI’dan e-posta açıklaması
Afganistan’da onbinlerce kişinin yardıma ihtiyacı var
Afganistan’da onbinlerce kişinin yardıma ihtiyacı var
Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu
Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu
DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı
DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma