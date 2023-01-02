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Çavuşoğlu Brezilya’da temaslarına devam etti

Brezilya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2023’ün ilk gününde de temaslarına devam etti.

02 Ocak 2023 Pazartesi 10:00
Çavuşoğlu Brezilya’da temaslarına devam etti

Bakan Çavuşoğlu, 2023’teki ilk ikili görüşmesini Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko ile gerçekleştirdi. Svyrydenko ile görüşmesine dair “2023’teki ilk ikili görüşmemizi Brezilya’da Ukrayna Başbakan Yardımcısı ile gerçekleştirdik. İnsani yardımlarımızı ve İstanbul Tahıl Anlaşması’nı ele aldık” açıklamasını yapan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Suriye ve NATO genişlemesini ele aldık” ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu görüşmelerinden sonra Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluBrezilya
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