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Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı forumunda konuştu

22 Kasım 2022 Salı 15:41
Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı forumunda konuştu

FAS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 9’uncu Küresel Forumu sebebiyle bulunduğu Fas’ın Fes kentinde açılış oturumunda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında “158 üyesiyle birlikte bu ittifak halihazırda Birleşmiş Milletler’in en fazla destek gören girişimidir. Bugün Türkmen kardeşlerimizi ittifaka dahil etmenin memnuniyetini yaşamaktayız” ifadelerini kullandı. İttifakın 3 önemli konuda eylem planı olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Bunlar önleyici diplomasi, arabuluculuk ve şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesidir. Bu sütunlardan biri yıkılırsa insanlar acı çekmeye başlar” dedi.

Tahıl anlaşmasının uzatılması konusuna değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Arabuluculuk Konferansı'nın merkezi olan İstanbul, bu işin de merkezi oldu. Buradan BM Genel Sekreteri Guterres'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İstanbul Tahıl Girişimi'ne verdiği desteğe de teşekkür etmek istiyorum. Bu girişim sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyede düşüş yaşadı ve küresel bir rahatlama yaşandı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluBM Medeniyetler İttifakı
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