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Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu

02 Eylül 2022 Cuma 14:24
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu

SIRBİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Balkanların coğrafisi sebebiyle tarih boyunca birçok etkiler altında kaldığını belirterek Açık Balkan Girişimi’nin iş piyasasına serbest bir erişimi sağladığını vurguladı. Türkiye’nin bölgedeki büyük yatırımcılar arasında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yapılan çalışmaların yabancı yatırımcıları da cesaretlendirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Avrupa’daki savaş bir uyanma çağrısıdır. Çeşitli darbelere karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu görüyoruz. Kış geliyor. Enerji ve gıda güvenliği ortak problem haline geldi. Dayanışma dışında farklı bir çözüm bulunmuyor. Türkiye olarak ‘İstanbul Tahıl Anlaşması’ için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Balkanların gaz ihtiyacı için çalıştıklarını belirterek savaşın ortak yatırımın önemine dikkat çektiğini belirtti.

Açık Balkan Girişimi’nin AB ile Balkan Birliği arasında bir köprü olarak gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, AB’nin içe döndüğünü ve büyümediğini vurguladı. Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un üyeliğinin neden bu kadar sürdüğünün anlaşılamadığını belirten Çavuşoğlu, “Umarım onların deneyimleri bizimkinden farklı olur” dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'yı ziyaret edeceğini belirtti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAçık Balkan Girişimi
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