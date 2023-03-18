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Çanakkale şehitleri, İngiltere'deki Türk Deniz Şehitliği'nde anıldı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İngiltere'nin Portsmouth şehrinin Gosport kasabasındaki Türk Deniz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. 

18 Mart 2023 Cumartesi 18:35
Çanakkale şehitleri, İngiltere'deki Türk Deniz Şehitliği'nde anıldı

İngiltere - Portsmouth


Törene, Türkiye'nin yeni atanan Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Gosport Belediye Başkanı Jamie Hutchinson ile İngiltere'de görev yapan Türk askeri yetkilileri ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.
Ertaş, buradaki konuşmasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Birleşik Krallık'ın, halkının ve ülkedeki Türk toplumunun gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlığa giden yolu araladığını belirten Ertaş, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin fedakarlıkları bugün de bizlere ilham veriyor. Çanakkale ruhu aynı zamanda milletimizin vicdani duruşunun da bir tezahürü oldu. Ecdadımız vatanını canla başla savunurken savaştığı kuvvetlere karşı da merhamet gösterdi ve dünyaya bir insanlık dersi verdi." dedi.
Ertaş, Atatürk'ün Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerlerinin annelerine hitaben söylediği, "Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." sözünü hatırlatarak, "Ulu önder Atatürk'ün vizyonu, Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerle bugünkü dostluğumuzun temellerini attı." diye konuştu.
Türkiye'nin Kore'den Kıbrıs'a, terörle mücadeleden barış harekatlarına kadar birçok coğrafyada şehitler verdiğini dile getiren Ertaş, "1970'li yıllardan itibaren yurt dışında ASALA ve 17 Kasım gibi terör örgütlerinin saldırılarında benim meslektaşlarım olan diplomatlarımız ile aile fertleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da masum vatandaşlarımız şehit oldular. Vatan ve bayrak uğruna canlarını veren bütün şehitlerimizi bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ertaş'ın konuşmasının ardından Çanakkale şehitleri ve Türk Deniz Şehitliği'ndeki şehitler için dua edildi.
Anma töreni, çelenk bırakma ve vatandaşların şehitlikteki mezarlara çiçek koymasıyla sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ŞehitleriİngiltereAnmaÇanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıl Dönümü
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