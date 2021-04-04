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Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam 

Bulgaristan'da halk, 32 yıl önce yıkılan komünist rejim sonrası 11. kez düzenlenecek genel seçimde oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dobriç'te halk seçime ilişkin beklentilerini 'işsizliğin azalması ve ekonominin düzelmesini' olarak sıraladı.

04 Nisan 2021 Pazar 11:19
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Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam 

Bulgaristan'da halk bugün sandık başına gidiyor. Ülkede gerçekleşen seçimde 6 milyon 355 bin 633 kayıtlı seçmen oy kullanalırken, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday 240 sandalyeli meclise girmek için yarışacak. Seçimde toplam 2 bin 575 yerli ve yabancı gözlemcinin görev aldığoı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, seçimin güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görevlendirdi.  Ülkede Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dobriç’in Bezmer köyü sakinleri seçimi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi. Köy sakinleri, ülkede gençlere yönelik istihdamın az olduğunu ve ekonomik koşulların ağırlaştığını ifade etti.

"GENÇLER, GELİŞMİŞ AB ÜLKELERİNE GİDİYOR"

İşsiz olduğu için ailesinin marketinde çalışmak zorunda olduğunu ifade eden iki çocuk annesi Seyare Erol, “Seçimlere katılacağız, ama kriz bizi çok kötü vurdu. Biz küçük esnafız, müşterilerimizde para yok. O yüzden müşteri çok az. Çoğu genç ülkedeki işsizlik nedeniyle Almanya’ya gitti. Ben de işsizim, eşim Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. İki çocukla ben buradayım, 2-3 yıldır işsizim” ifadelerine yer verdi. 

"ESKİ ŞARKIYA YENİ NAKARAT"

Dobriç’in Bezmer köyü sakinlerinden Raim Ahmet ise, “Politikacılar konuşuyor. Oy kapmak için çalışıyorlar, ama seçimlerden sonra bizi unutuyorlar. Bulgarların dediği gibi; eski şarkıya yeni nakarat” diye konuştu.

“KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUZ”

Mustafa Mehmet de seçimlere katılacaklarını ifade ederek, “Seçimlere katılmayacak kişi sayısı az. Beklentimiz çok büyük. Çok yıl geçti. İnşallah bu seçimlerde yeni bir start alıp, işler devam eder. Sorunlarımız çok. Birinci sorun gençlerin buradan yok olması, iş sahası önemli. Bu soru çözülemedi. Korona mı? Yeter artık, teslim olmayız. Ümitliyim. Olumlu bakıyorum geleceğe, tünelde ışık var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanSeçimSeçmen
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