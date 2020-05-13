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Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı

Bulgaristan'da koronavirüs salgını tartışması gerilimi tırmandırdı. Ülkede Otelciler ve Restorancılar Birliği’nin ısrarlı taleplerine karşı koymayan Başbakan Boyko Borisov; restoran, lokanta, bar, disko ve eğlence mekanlarında KDV’yi 2021 yılı sonuna kadar %20’den %9’a düşürdü. Duruma itiraz eden Maliye Bakanı Vladislav Goranov "Kimse bana danışmadı" dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:06
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Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı

SOFYA - Bulgaristan'da kabinede koronavirüse salgınına ilişkin normalleşme adımları siyasetin tansiyonu nu yükseltti. Ülkede Otelciler ve Restorancılar Birliği’nin taleplerine karşı koymayan Başbakan Boyko Borisov; restoran, lokanta, bar, disko ve eğlence mekanlarında KDV’yi 2021 yılı sonuna kadar %20’den %9’a düşürdü. Başbakan tarafından uygulamaya konulan vergi indirimi 2021 sonuna kadar koronavirüs zararlarını kapatmak amacıyla uygulamada kalacak. Başbakan Borisov, Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Bütçe Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova'nın onayı olmadan restoran sahiplerine uygulanan %9 KDV'nin, geçici olarak otelcilere de uygulanmasına karar verdi. Karar, Başbakan ile Maliye Bakanı arasında sert tartışmalara neden oldu.


HÜKÜMETİN ŞEFİ BENİM”


Maliye Bakanı Goranov, Başbakanın kendisine danışmandan aldığı bu karara karşı çıktı. Başbakan ise “Goranov benim şefim değil. Emirleri ben veriyorum. Buna itirazı olan istifasını sunar. Maliye bakanın mali bilgisi geniş, ama burada şef benim” diyerek, % 9 KDV indirimi kararının değişmeyeceğini ifade etti. Borisov ”Bu karar restorancılar ve eğlence mekanları sektörünün kayıtdışı ekonomiden çıkmasına ve çalışanlarının sigortalarını ödemesi için bir şans, turizmin canlanmasına da destek olacaktır” dedi ve kararında kesin olduğunu ifade etti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanKoronavirüsHükümet
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